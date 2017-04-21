Главный тренер «Гранады» и экс-наставник «Габалы» Тони Адамс подтвердил, что будет руководить командой только до конца текущего сезона.

50-летний англичанин по ходу сезона пришел в «Гранаду» на руководящую должность, чтобы помочь клубу наладить дела.

После отставки Лукаса Алькараса Адамс возглавил «Гранаду». «Я буду упорно работать, чтобы привести испанского тренера.

У нас уже есть 40% состава на следующий сезон вне зависимости от того, в каком дивизионе мы будем играть», — сказал Адамс.

«Гранада», набрав 20 очков в 32 турах примеры, занимает 19-е место в таблице.