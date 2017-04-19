Сегодня прошла пресс-конференция в рамках проекта «Футбол для дружбы».

Как сообщает 1news.az, в рамках проекта два ребенка из Азербайджана представят страну в Санкт-Петербурге во время проведения матчей Кубка Конфедераций. Один из них футболист, второй юный журналист.

Представитель оргкомитета Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы» Амина Конурбаева рассказала о целях программы. Она отметила, что сам проект - это детская социальная программа, которая направлена на развитие детского спорта. «Она проходит под эгидой ФИФА. Проект призван не только развивать детский спорт, но, в первую очередь, он имеет социальную цель – воспитание толерантности и понимание культуры других стран у детей.

Азербайджан уже второй год в проекте. И для нас важно, чтобы регионы Южного Кавказа и Центральной Азии были в проекте».

Она отметила, что они приглашают детей из разных стран. «В Азербайджане, мы сотрудничаем с «Шахдагом». Детям должно быть от 12 до 15 лет. Это дети, которые хотят посвятить свою жизнь футболу. Это маленькие послы программы. Мы развиваем 9 ключевых ценностей. Но, в первую очередь мы продвигаем дружбу.

Каждый год мы вывозим детей на международные старты. В прошлом году дети ездили в Милан на финал Лиги чемпионов. В этом году – это будет Санкт-Петербург в рамках финала Кубка Конфедераций. Дети сыграют в международном турнире. Если раньше мы вывозили команды, то сейчас мы берет детей из различных стран и объединяем им в сборные дружбы. От Азербайджана будет один игрок на позиции защитника из «Шахдага» в возрасте 12 лет. В общей сложности, будут представлены дети из 64 стран».

«Отбор у нас был очень жесткий, так как ребенок отвечает за всю страну, - рассказывает Амина Конурбаева, - Помимо того, что он должен сыграть достойно, это еще и огромная ответственность. У ребенка должны быть высокие достижения, он должен владеть английским языком. Также должен привести свое видение, концепцию из Азербайджана. Для этого будут организованы встречи с 5 выдающимися личностями своей страны.

Около 4 дней будет отведено на тренировки, а потом состоится сам турнир. Сборные будут играть между собой, все обязательно посетят финал Кубка Конфедераций. В проекте работает детский пресс-центр. То есть, дети будут работать журналистами, вести прямые репортажи.

У нас есть специальная награда – Кубок 9 ценностей. Дети голосуют за один клуб, который, по их мнению, отвечает всем социальным инициативам, которые мы продвигаем. Дети уже вручали свой кубок таких клубам как «Барселона» и «Реал».

В свою очередь вице-президент футбольного клуба «Шахдаг» Рустам Азимов рассказал, что ребенок из Азербайджана будет играть в одной команде с детьми из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии. «Наш клуб всегда уделял большое внимание детскому футболу. Благодаря этому мы подарили немало футболистам сборной страны. Яркий пример тому Рахид Амиргулиев. Мы рады участию в таком проекте.

Помимо успехов в футболе, мы провели конкурс по серии пенальти. Ряван Казымов оказался удачливее остальных. В итоге, этот ребенок будут представлять Азербайджан.

Юного журналиста мы также выбирали по определенным критериям. Асеф Айдемиров будет продвигать наши ценности. Мы выбрали ценность – культура и толерантность», - сказал он.

Далее на мероприятии высказались сами дети.

Футболист Ряван Казымов. «Я уже три года занимаюсь футболом. На футбол меня привел брат, который старше меня. В будущем хочу стать футболистам. Моим кумиром является Рашад Садыхов. Сам болею за агдамский «Карабах».

Юный журналист Асеф Айдемиров. «Рад, что увижу там много мировых звезд футбола. Если будет возможность задать вопрос Месси, спрошу сколько ему лет на самом деле».

Теймур Максутов