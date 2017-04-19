Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки заявил, что не получал никаких предложений от испанской «Валенсии».

«Со мной не связывались по поводу «Валенсии», - передает 1news.az со ссылкой на испанские СМИ слова Просинечки. – Никаких предложений из Испании я не получал».

Стоит отметить, что несколько дней назад распространились слухи о договоренности «Валенсии» с главным тренером сборной Азербайджана. Сообщалось, хорватский специалист возглавит испанскую команду с нового сезона.

Напомним, что контракт Просинечки со сборной Азербайджана истекает в декабре нынешнего года.

Мурад Ахундов