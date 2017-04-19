Футболист гянджинского «Кяпяза» Сержиньо прокомментировал в интервью официальному сайту клуба победу над «Габалой» (2:0).

«Матч получился отличным, - передает 1news.az слова бразильского футболиста. – Мы хорошо начали игру, однако соперник через 20 минут активизировался. Поэтому первый тайм получился равным. После перерыва мы были сильнее. У нас была хорошая мотивация, поэтому создали много опасных моментов и справедливо победили.

Считаю, что этот матч был лучшим за мою карьеру в «Кяпязе». Конечно, важнее всего победа, а не то, кто как сыграл. На данный момент мы хотим побеждать и идти уверенно к поставленной цели».

Полузащитник гянджинского клуба не забыл поблагодарить болельщиков: «На стадионе была фантастическая атмосфера. Наша игра перешла и на болельщиков, которые нас поддерживали. Они наблюдали за скоростной игрой. Считаю, что играть в Гяндже всегда чудесно. Болельщики придают нам силу, что очень помогает в плане игры. Атмосфера была на уровне матча португальского чемпионата между «Бенфикой» и «Порту» и никак не уступала».

Мурад Ахундов