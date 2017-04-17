Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может возглавить испанскую «Валенсию».

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, агент хорватского специалиста Яшар Чалышир на днях провел встречу с руководителями испанского клуба.

Отмечается, что Просинечки встанет у руля «Валенсии» с нового сезона. Кроме того, испанский клуб хочет подписать с Просинечки долгосрочный контракт.

Помимо этого на главного тренера сборной Азербайджана претендуют турецкие клубы «Бурсаспор» и «Коньяспор».

48-летний хорват за свою карьеру Просинечки играл в таких клубах, как «Барселона», «Реал» и «Севилья».

Мурад Ахундов