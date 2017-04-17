Вчера агдамский «Карабах» гарантировал себе золотые медали чемпионата. За два тура до конца агдамцы стали недосягаемы для «Габалы».

Как сообщает 1news.az, «Карабах» стал в четвертый раз подряд чемпионом Азербайджана.

В целом, «Карабах» выиграл уже пятое «золото» в национальном первенстве. Таким образом, агдамцы стали первой командой, выигравшей четыре чемпионата подряд. Напомним, что первый успех коллектив отметил еще в 1993-м году. В целом же, на счету «Нефтчи» восемь чемпионств, в активе «Кяпаза» три, «Интера», «Бакы» и «Шамкира» - по два, а у «Турана» с «Хазар-Лянкяраном» - по одному «золоту» в национальном первенстве.

Теймур Максутов