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Футбол Азербайджана

Закончился отборочный тур Neymar Jr’s Five в Гяндже и Шеки - ФОТО 17.04.2017 14:42

В регионах Азербайджана проходит турнир Neymar Jr’s Five, названный в честь известного игрока футбольного клуба «Барселона», Неймара. 

Турнир стартовал с города Лянкяран, и в эти выходные прибыл в западную часть страны – Гянджа и Шеки.

В Гяндже отборочный тур проходил на площади им. Гейдар Алиева, перед мерией города и в нем участвовало 32 команды. В финал вышли команды Liverpool и Gəncə Dövlət Universiteti и по окончанию 10-и минут, счет был 1-1. Так как это финал, по правилам турнира, судья объявил «Золотой Гол», что означает, что только один игрок с каждой команды остается на поле и матч длится до победного гола. Золотой гол забил игрок команды Gəncə Dövlət Universiteti, тем самым заработав для своей команды возможность поехать в Баку на финал. Но в виде поощрительного подарка, вторая команда также была приглашена в Баку на финал.

В Шеки, среди 16 команд, победу одержала команда Gənclik. Они также вырвали победу в дополнительное время.

«Турнир прошел очень хорошо, и мы рады нашей победе. Приедем в Баку на финал и надеемся победить!», сказал капитан команды Gənclik, Рамин Исмаилов.

Среди отборочных этапов в Азербайджане осталось 2 города – Губа и Баку. Финал пройдет в Баку, 6 мая и победитель получит билет на международный финал на родине Неймара в Бразилии. В турнире могут принять участие команды из шести игроков в возрасте 18-25 лет, а в этом году впервые в каждой команде может быть два игрока старше 25 лет.

Для подачи заявок в Губе и в Баку, пройдите по ссылке на страницу турнира на Facebook – http://win.gs/neymarjrs5turnir

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