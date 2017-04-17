Капитан агдамского «Карабаха» после матча с «Интером» (3:0) прокомментировал чемпионство в Топаз Премьер-лиге.

«Мы очень рады, что стали чемпионами, - сказал он 1news.az. – И «Карабах», и «Габала» были достойны чемпионства. Просто мы были точнее и смогли выиграть золотые медали».

- Ожидали, что «Габала» проиграет в Гяндже?

- Если честно, нет. Мы узнали о поражении «Габалы» перед игрой в раздевалке. Для нас это стало мотивацией. Также мы хотели выиграть матч из-за спортивного принципа. «Интер» был единственным соперником, которого мы не обыгрывали в чемпионате. Поэтому подготовились к ним очень серьезно.

- Вы хотели реванша в матче с «Интером»?

- Нет, ни в коем случае. Несмотря на то, что «Интер» испытывает тяжелые дни, он является украшением чемпионата.

- Какая из побед в Премьер-лиге более дорога вам?

- Этот сезон получился очень тяжелым. Когда «Габала» была на 6 очков впереди нас, то сыграли 3 матча в ничью. Это и стало переломным моментов в Премьер-лиге. Не думал, что станем чемпионами за 2 тура до конца.

- Сможете сделать «золотой дубль»?

- Перед нами никогда не ставят таких целей. Мы хотим идти вперед и развиваться. Для нас важнее показать красивую игру.

- Уже можно думать о Лиге чемпионов?

- Только после финала Кубка страны.

- Не хотите вернуть долг «Кяпязу», который помог вам стать чемпионом?

- У 4-5 команд есть шанс занять место для еврокубков. Мы всегда будем играть в свой футбол и выходить на поле ради победы.

Мурад Ахундов