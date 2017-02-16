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Футбол Азербайджана

Прервет ли АЗАЛ безвыигрышную серию? 16.02.2017 13:27

В предстоящий уик-энд пройдут матчи 19 тура «Топаз премьер-лиги».

1news.az со ссылкой на ПФЛ представляет статистику противостояний команд, которые сыграют в ближайшем туре.

«Нефтчи» - «Кяпяз»

Команды провели между собой 45 матчей. 21 раз побеждал «Нефтчи», 17 раз – «Кяпяз», 7 раз была зафиксирована ничья.

«Интер» - «Зиря»

В противостоянии двух команд абсолютное равенство. Из шести матчей четыре завершились вничью, по одному разу выигрывала каждая из команд. Разница мячей – 6:6.

«Сумгайыт» - АЗАЛ

Первые две игры сезона завершились со счетом 1:1. Вместе с тем, АЗАЛ не может одержать победу уже 9 матчей кряду. Всего же команды провели 22 матча, и здесь преимущество на стороне АЗАЛ – 8 побед против 4 поражений.

«Габала» - «Карабах»

В последних трех матчах победу одерживали хозяева поля, забивая по 2 гола. «Габала» в последних пяти домашних матчах не покидает поле без гола. Всего же команды провели 34 матча, в 16 из которых победу одержал «Карабах», в восьми «Габала».

Теймур Максутов 

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