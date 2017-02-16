За девятью домашними матчами «Сумгайыта» в нынешнем сезоне наблюдали 10 890 болельщиков.

Как сообщает 1news.az, вместимость «Капитал Банк Арены», на которой свои домашние матчи проводит команда, составляет 1326. В среднем, на каждой игре команды присутствовали 1210 человек. В процентном соотношении показатель это достаточно высокий. Но, в целом, вместимость стадиона не большая.

В этой связи снова актуальным становится вопрос возращения команды на стадион имени Мехти Гусейнзаде. В 2011 году на арене были проведены косметические работы, но состояние газона и трибун оставляет желать лучшего.

Президент «Сумгайыта» Камран Гулиев прояснил вопрос о возможном перерезде клуба на свою старую арену. «В последнее время в прессе начали появляться новости о том, что будет построен новый стадион. Мы тоже хотели бы играть на арене с большей вместимостью. Сумгайыт отстраивается от самого въезда и до Бульвара. И хочется надеяться, что это затронет и футбольного хозяйства города. Я очень хотел бы, чтобы у сумгайытцев был большой и красивый стадион.

В то же время стадион имени Мехти Гусейнзаде находится на балансе Исполнительной власти города. Поэтому я не могу что-то комментировать относительно этой арены».

Теймур Максутов