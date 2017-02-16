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Футбол Азербайджана

Дино Ндлову: «Можно сделать дубль, но команда проиграет 2:3» 16.02.2017 12:24

Форвард агдамского «Карабаха» Дино Ндлову после ухода Рейналдо и травмы Дани Кинтаны превратился в главную ударную силу агдамцев.

В преддверии матча против «Габалы» в рамках 19 тура «Топаз премьер-лиги» Дино Ндлову высказал 1news.az свое мнение по поводу предстоящего матча.

«Игра против «Габалы» очень важна для нас, но это не значит, что она носит решающее значение в борьбе за чемпионство. Главный тренер сказал нам, чтобы мы не испытывали напряжение в связи с предстоящим матчем. Мы с уважением относимся к сопернику. И надеемся, что игра пройдет во взаимоуважительном ключе.

«Не так важно, забью ли я гол «Габале». Ведь можно сделать дубль, но команда проиграет 2:3. А можно покинуть поле без гола, но команда одержит минимальную победу. Успех команды важнее».

Теймур Максутов

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