Форвард агдамского «Карабаха» Дино Ндлову после ухода Рейналдо и травмы Дани Кинтаны превратился в главную ударную силу агдамцев.

В преддверии матча против «Габалы» в рамках 19 тура «Топаз премьер-лиги» Дино Ндлову высказал 1news.az свое мнение по поводу предстоящего матча.

«Игра против «Габалы» очень важна для нас, но это не значит, что она носит решающее значение в борьбе за чемпионство. Главный тренер сказал нам, чтобы мы не испытывали напряжение в связи с предстоящим матчем. Мы с уважением относимся к сопернику. И надеемся, что игра пройдет во взаимоуважительном ключе.

«Не так важно, забью ли я гол «Габале». Ведь можно сделать дубль, но команда проиграет 2:3. А можно покинуть поле без гола, но команда одержит минимальную победу. Успех команды важнее».

Теймур Максутов