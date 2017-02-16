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Футбол Азербайджана

Матия Шпичич: «Азербайджанцы хотят сделать из Баку второй Дубай» 16.02.2017 18:56

Бывший футболист бакинского «Интера» Матия Шпичич, на днях перешедший в краковскую «Вислу», вспомнил годы, проведенные в Азербайджане.

1news.az со ссылкой на Gol24 представляет вашему вниманию интервью хорватского защитника:

- Это ваш девятый клуб в карьере. Не много ли для 28-летнего футболиста?

- Так получилось. Никогда не знаешь, чего ожидать. Я начал играть на родине, в Хорватии. Далее были клубы из Украины, России, Грузии и Азербайджана.

- В каком клубе вам было лучше?

- Лучше всего было в России и Азербайджане. У нас была хорошая команда. И клубы были отлично организованы.

- Почему в первом сезоне за бакинский «Интер» вы провели 20 матчей, а во втором всего 7?

- Это связано с лимитом на легионеров, который не очень хорошо отразился на моей игре. «Интер» предлагал мне долгосрочный контракт, однако я отказался. Несмотря на мой отказ, должен отметить, что в Азербайджане футбол развивается. Клубы добиваются успехов в Европе.

- Что вас больше всего удивило в странах, где вы играли?

- Особо ничего не удивило. Перед поездкой в Баку я общался с балканскими футболистами, которые уже играли в Азербайджане. Они мне сказали, что это обычная страна и жизнь там тоже обычная. И их слова нашли подтверждение. Баку - очень красивый город. Азербайджанцы хотят сделать из Баку второй Дубай. Там вкладывают большие деньги в развитие инфраструктуры, делают город все более и более современным.

Мурад Ахундов

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