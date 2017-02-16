В Азербайджане пройдет чемпионат страны среди ВУЗов и колледжей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, турнир будет организован Федерацией студенческого футбола, при поддержке АФФА, Министерства образования и Министерства молодежи и спорта. Участие в соревнованиях примут 29 команд, в том числе, и в регионах. Так, игры западной зоны состоятся в Гяндже, а южной зоны – в Ширване. Победители региональных турниров получат право сыграть в финальной стадии, которая состоится в Баку.

Согласно регламенту чемпионата, в каждой группе сыграют по пять команд, а обладатели первых трех мест выйдут в плей-офф. Церемония открытия состоится завтра в 15:00 на «Байыл Арене». В первом матче турнира силами померятся команды Государственной Академии физкультуры и спорта и Медицинского Университета. Игры студенческого первенства будут проходить на полях Государственной Академии физкультуры и спорта, Национальной авиационной Академии, учебно-тренировочного центра национальных команд по олимпийским видам спорта (старая база «Нефтчи») и стадиона «Бина».

Теймур Максутов