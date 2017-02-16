Вице-капитан агдамского «Карабаха» Максим Медведев в преддверии матча против «Габалы» поделился своим мнением о предстоящем дерби.

Опытный футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az

- Как команда готовится к игре с «Габалой»?

- Мы приступили к подготовке к матчу против «Габалы». Атмосфера в команде хорошая. Есть травмированные игроки, но их не так много. У нас достаточно боевой состав. И в матче против «Габалы» мы намерены взять три очка. Если хотим оставаться на первом месте, то должны побеждать.

- В преддверии матча, который является центральным в третьем круге, футбольная общественность больше обсуждает не сам матч, а выражает обеспокоенность относительно судейства, в свете последних скандалов, связанных с арбитрами. Как на вас влияет данный факт?

- Честно говоря, мы не думали об этом. Я точно не задумывался о судействе. Встречаются два сильных клуба, которые располагаются в лидерах. На поле нас ждет упорная борьба. Не думаю, что футболисты «Карабаха» и «Габалы» задумываются о судействе в преддверии матча. Обе команды должны получить удовольствие от такого матча. Верю, что болельщики заполнят стадион. Всех ждет очень интересная игра.

- Можно ли считать игру против «Габалы» решающей на пути к чемпионству?

- Я бы так не сказал. Впереди еще много игр. Все еще может поменяться. Сейчас мы лидеры, но ведь никто не может дать гарантии, что так будет до конца сезона. Подняться на первое место тяжело, но еще тяжелее остаться на вершине. Команда сразу начинает чувствовать напряжение. Мы привыкли к этому. Поэтому не могу сказать, что игра носит решающее значение.

- Дани Кинтана, Рашад Садыхов и Агабала Рамазанов точно пропустят матч. Насколько это скажется на команде, и готовы ли к критике в случае неудачи?

- В первую очередь, мы команда, когда побеждаем и когда проигрываем, когда забиваем и когда пропускаем. «Карабах» - это семья. Мы бы не хотели, чтобы эти игроки пропустили матч. Но футбол таков, что постоянно кто-то травмируется или же дисквалифицируется. Это касается и соперников. Но команда не состоит только из 11 человек. У нас в составе есть достаточно игроков, которые способны заменить отсутствующих.

Теймур Максутов