USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Футбол Азербайджана

Максим Медведев: «Не думаю, что футболисты «Карабаха» и «Габалы» задумываются о судействе в преддверии матча» 16.02.2017 16:32

Вице-капитан агдамского «Карабаха» Максим Медведев в преддверии матча против «Габалы» поделился своим мнением о предстоящем дерби.

Опытный футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az

- Как команда готовится к игре с «Габалой»?

- Мы приступили к подготовке к матчу против «Габалы». Атмосфера в команде хорошая. Есть травмированные игроки, но их не так много. У нас достаточно боевой состав. И в матче против «Габалы» мы намерены взять три очка. Если хотим оставаться на первом месте, то должны побеждать.

- В преддверии матча, который является центральным в третьем круге, футбольная общественность больше обсуждает не сам матч, а выражает обеспокоенность относительно судейства, в свете последних скандалов, связанных с арбитрами. Как на вас влияет данный факт?

- Честно говоря, мы не думали об этом. Я точно не задумывался о судействе. Встречаются два сильных клуба, которые располагаются в лидерах. На поле нас ждет упорная борьба. Не думаю, что футболисты «Карабаха» и «Габалы» задумываются о судействе в преддверии матча. Обе команды должны получить удовольствие от такого матча. Верю, что болельщики заполнят стадион. Всех ждет очень интересная игра.

- Можно ли считать игру против «Габалы» решающей на пути к чемпионству?

- Я бы так не сказал. Впереди еще много игр. Все еще может поменяться. Сейчас мы лидеры, но ведь никто не может дать гарантии, что так будет до конца сезона. Подняться на первое место тяжело, но еще тяжелее остаться на вершине. Команда сразу начинает чувствовать напряжение. Мы привыкли к этому. Поэтому не могу сказать, что игра носит решающее значение.

- Дани Кинтана, Рашад Садыхов и Агабала Рамазанов точно пропустят матч. Насколько это скажется на команде, и готовы ли к критике в случае неудачи?

- В первую очередь, мы команда, когда побеждаем и когда проигрываем, когда забиваем и когда пропускаем. «Карабах» - это семья. Мы бы не хотели, чтобы эти игроки пропустили матч. Но футбол таков, что постоянно кто-то травмируется или же дисквалифицируется. Это касается и соперников. Но команда не состоит только из 11 человек. У нас в составе есть достаточно игроков, которые способны заменить отсутствующих.

Теймур Максутов

98количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОБерен Саат в «голом» платье произвела фурор на церемонии «Men Of The Year» по версии турецкого «GQ» - ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОАзербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ сети появились ранее неизвестные фотографии беременной от Ива Монтана Мэрилин Монро – ФОТОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - ЭкспертыВ Азербайджане есть родители, думающие о том, как выдать замуж 15-летнюю дочь - Хиджран Гусейнова16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России«Азеравтойол» прокомментировало информацию о сносе памятника Хатаи – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля17:09 Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального штаба ВС России – ФОТО16:55 Единственное назначение рейтингов Transparency International: оказание давления16:54 Скончался режиссер Шахин Закизаде - ОБНОВЛЕНО16:50 Сатира как способ борьбы с несовершенным миром: о возрождении легендарного киножурнала «Мозалан» - ФОТО - ВИДЕО16:32 Максим Медведев: «Не думаю, что футболисты «Карабаха» и «Габалы» задумываются о судействе в преддверии матча»16:28 AZALJET запускает новые рейсы из Москвы в регионы Азербайджана16:27 Азербайджанский боец подпишет контракт с UFC16:22 Жильцы новостройки на «Советской» не согласны с выселением: «Где мы еще найдем дом с такими условиями?» - ФОТО16:07 Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с резким ухудшением погоды15:59 Азербайджан и США обсудили вопросы военного сотрудничества – ФОТО15:57 Семилетняя девочка попросилась на работу в Google и получила ответ от директора - ФОТО15:48 Вице-премьер: Рынок лекарственных средств Азербайджана стабилен15:42 Центробанк Азербайджана отмечает снижение уровня долларизации банковских вкладов15:28 Некоторые родители в бакинских поселках после 6-7 класса не пускают девочек в школу - Махаббат Велиева15:25 Тарифный совет: Азербайджан увеличил импорт лекарств