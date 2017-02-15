Вице-президент футбольного клуба «Габала» Фариз Наджафов после очередного заседания Комитета Клубов в беседе с журналистами затронул тему футбольных полей.

Мы поднимали вопрос замены полей на прошлом заседании, - сказал он корреспонденту 1news.az. – Эта тема сохранила свою актуальность. Я смотрел матч «Кяпяза» с «Карабахом». На таком поле, как в Гяндже, нельзя играть. Мы очень любим Гянджу и хотим, чтобы там был футбол. Однако играть на таком стадионе крайне опасно. Мы также понимаем, что в Гяндже много болельщиков и поэтому просим им помочь в этом деле. Нужна не только наша инициатива. Пусть болельщики обратятся в высшие инстанции с просьбой заменить газон. Тоже самое касается и стадиона АЗАЛ.

Теймур Максудов