Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев, который на днях перешел из «Трабзонспора» в словацкую «Жилину» рассказал о своих впечатлениях в новой команде, шансах сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата мира и новом предложении «Зенита».

1news.az со ссылкой на «Спорт день за днем» представляет вашему вниманию интервью Рамиля Шейдаева:

— Как вы оказались в «Жилине»?

— Поступило предложение от словацкого клуба, все взвесил и принял решение переехать в Словакию. «Жилина» — хорошая команда, сейчас возглавляет турнирную таблицу и в будущем году, надеюсь, попадет в квалификацию Лиги чемпионов. Мои бывшие одноклубники по «Трабзонспору» Беро и Дюрица сказали, что «Жилина» — большой, солидный клуб. Я беседовал с главным тренером. Он сказал, что рад моему приезду. «Ты поможешь нам, мы поможем тебе», — суть разговора свелась примерно к этому. Естественно, место в составе мне не гарантировано, предстоит выдержать серьезную конкурентную борьбу. Знаю, что «Жилина» много забивает — значит, легче будет адаптироваться.

— Кого-нибудь из футболистов «Жилины» знали раньше?

— Нет, но потихоньку знакомлюсь с ребятами. Чуть-чуть подучил английский, некоторые футболисты понимают по-русски, так что никаких препятствий для общения нет. Набираю физические кондиции, к началу чемпионата, который стартует на этой неделе, буду готов.

— У «Жилины» желтые цвета, не так ли?

— Я бы сказал желто-зеленые. Выбрал себе номер 90.

— Тот самый, под которым выступали в «Зените»?

— Да.

— Где живете?

— Пока в гостинице. Думаю, за ближайшие несколько дней сниму квартиру. Все хорошо.

— Погода в Жилине сильно отличается от погоды в Трабзоне?

— Сейчас нет. В Турции зимой не очень жарко, только в середине февраля стало чуть теплее, поэтому к климатическим условиям адаптируюсь быстро.

— Как расстались с «Трабзонспором»?

— Нормально. У меня долгосрочный контракт с турецким клубом, за «Жилину» буду выступать на правах аренды в течение полутора лет. В Трабзоне мне пожелали удачи, все нормально.

— В чемпионате Турции вы провели за «Трабзонспор» один матч, отметились забитым мячом в Кубке страны. Как оцениваете полгода, проведенные в Турции?

— Мне сложно судить. Это футбол. Что-то не получилось, уехал в аренду, чтобы получать игровую практику. Такие моменты случаются в жизни. Надо не падать духом, работать, доказывать. Все зависит от меня.

— Вы употребили словосочетание «не получилось». Но было изначально понятно, что вам, молодому форварду, сложно пробиться в основной состав одного из самых именитых турецких клубов. Не слишком вы строги к себе?

— Этот вопрос лучше задать тренеру «Трабзонспора». На мой взгляд, я был готов играть. Почему так получилось? Не знаю.

— В чем особенность чемпионата Турции?

— Хороший, сильный турнир. Увидел то, что ожидал: хорошие болельщики, отличные поля, интересный чемпионат. В целом мне все очень понравилось. В «Трабзонспоре» сложился великолепный коллектив, со всеми ребятами нормально общались.

— Не пересекались с известным по выступлениям за «Зенит» легендарным форвардом «Трабзонспора» Фатихом Текке?

— Нет, не доводилось.

— Нестабильная политическая обстановка в Турции как-то повлияла на ваше решение?

— Нет. В Трабзоне всегда было спокойно.

— Уклад жизни в Турции сильно отличается от российского?

— Да, конечно. Но мне к этой жизни привыкать не надо.

— «Трабзонспор» — большой клуб?

— Да. Никаких проблем у меня не возникало — разумеется, кроме того, что не играл. Ко мне очень тепло относились местные болельщики. В Трабзоне очень любят футбол, болельщики знают всех футболистов и всегда их поддерживают.

— В сборной Азербайджана вы играли больше, чем в «Трабзонспоре». Вызовы в национальную команду становились отдушиной?

— Скажу так: я рад, что вызывают в сборную. Чувствовал: во мне заинтересованы, от меня ждут хорошей игры и забитых голов. В сборной адаптировался быстро, с первых матчей хотел приносить национальной команде как можно больше пользы.

— За «Зенитом» удается следить?

— Да, конечно. Смотрю игры, общаюсь с ребятами.

— «Зенит» пройдет «Андерлехт» в 1/16 финала Лиги Европы?

— Я думаю, да. Класс «Зенита» выше.

— Признайтесь, ни разу не пожалели о своем решении покинуть Санкт-Петербург и сменить гражданство?

— Нет, не жалею. Жалел бы, если бы не уехал.

— Вы не видели для себя шансов закрепиться в «Зените»?

— Ну почему… Шанс есть всегда. Просто хотел попробовать себя в другой стране, в других чемпионатах.

— Внесите окончательную ясность: «Зенит» предлагал вам новый контракт?

— Да, предлагал. Но я сделал свой выбор.

— Какие цели и задачи ставите перед собой на ближайшие полтора года?

— Проявить себя с самой лучшей стороны, попасть в основной состав «Жилины» и закрепиться в нем, как можно успешнее сыграть в еврокубках. Большие надежды связываю со сборной Азербайджана. Мы идем на третьем месте в своей отборочной группе, имеем неплохие шансы сыграть в финальной стадии чемпионата мира в России. Для всех нас в целом и для меня в частности это было очень большое, важное событие.

— Словом, у вас боевое настроение?

— Конечно. Полон решимости добиться поставленных целей.

Подготовил Мурад Ахундов