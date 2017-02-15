Гурбан Гурбанов: «Я не верю, чтобы кто-то из руководства «Габалы» высказывал мнение против «Карабаха»

В предстоящем туре «Топаз премьер-лиги» состоится центральная игра третьего круга – «Габала» - «Карабах».

В преддверии матча главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

- Как проходит подготовка к матчу против «Габалы»?

- Сегодня мы приступили к подготовке к матчу против «Габалы». Что касается потерь, то травмирован Рашад Садыхов. Афран Исмайлов тренируется по индивидуальной программе. Его участие в игре под вопросом.

- Готовит ли «Карабах» что-то особенное для «Габалы»?

- Чтобы добиться результат, мы всегда работаем над улучшением своего стиля игры. Соперник какое-то время может противодействовать нам в течение матча, но мы придерживаемся своего стиля. Были и такие игры, когда мы немного подстраивались под соперника. Впереди у нас 3 дня, мы еще не проанализировали игру соперника. Конечно, мы знаем их стиль, но тщательного анализа пока не было. Но не думаю, что мы кардинально что-то поменяем.

- Но учитывая отсутствие Дани Кинтаны, который пропустит остаток сезона, будет ли трансформация игровой тактики. Ведь Афран Исмайлов игрок совсем другого плана?

- Конечно, мы не можем требовать от Афрана того, что требовали у Кинтаны, и наоборот. Они разные игроки. Мы даем установки футболистам в зависимости от их лучших качеств. У Афрана есть свои преимущества, которыми мы и намерены воспользоваться. Наша игра не строится на одном игроке, мы показываем коллективный футбол.

- В последнее время много говорят насчет судейства. Высказываются даже мнения, что игру «Габала» - «Карабах» следует доверить иностранному арбитру. Каково ваше отношение к этому вопросу?

- Я уже 25 лет в футболе, и еще не было такого, чтобы о судействе не говорили. В каком-то матче больше, в каком-то меньше. Я стараюсь не оценивать работу арбитров. Это не моя профессия. Недовольства судьями выражаются во всех странах, даже в ТОП-5. Поэтому, было бы не правильно с моей стороны говорить о судействе. Это тяжелая профессия. Это люди, которые ошибаются чаще всего. Они постоянно находятся под давлением. Согласитесь, тяжело управлять 22 мужчинами на футбольном поле.

С другой стороны, эти обсуждения можно рассматривать и с другой точки зрения. Возникает ажиотаж, который может сыграть роль в привлечении фанатов.

- После ухода Рейналдо и травмы Дани, хромает ли атакующая линия команды? Ходят слухи, что Дани также хочет покинуть клуб.

- Чем больше у нас в составе будет качественных футболистов, тем легче будет работать. Порой возникают недовольства, так как на поле одновременно могут выйти только 11 футболистов. И готовый к игре игрок может остаться на скамейке. Но отсутствие Рейналдо не значит, то линия атаки пострадает. Желаю ему удачи в турецкой Суперлиге.

У нас неоднократно получали травму и отсутствовали лидеры, или же покидали команду. Но мы не изменяли своему стилю. Вместе с тем, мы находимся в поиске новичков в линию атаки. Нам нужен один или даже два игрока. Но, к сожалению, пока поиски не дают результата.

- Почему «Габала» при потере очков, прямо или косвенно, напоминает о «Карабахе»?

- Было бы не правильно с моей стороны говорить о «Габале». Я главный тренер «Карабаха», и все мои мысли связаны со своей командой. С другой стороны, у меня большое уважение к «Габале» и ее руководству. Они два года подряд играют в групповом этапе Лиги Европы, у них хорошая команда, сильный тренер. Поэтому я очень уважаю их.

Я не верю, чтобы кто-то из руководства «Габалы» высказывал мнение против «Карабаха». Они недовольны судейством. Я всегда говорил, что желаю удачи каждому нашему клубу. Все это способствует интересу к азербайджанскому футболу, в целом. Поэтому я не верю, чтобы руководство «Габалы» что-то говорило против меня или команды. Я очень хорошо знаю Фариза Наджафова, поэтому нет оснований им не доверять.

Также не думаю, что против «Карабаха» имеет место какой-то «черный пиар». Надо спокойно подходить к таким ситуациям. Это такая игра, что кто-то всегда чем-то будет недоволен.

Теймур Максутов