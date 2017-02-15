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Футбол Азербайджана

АФФА представит финансовый отчет и выберет нового члена Исполнительного комитета 15.02.2017 20:07

16 марта состоится очередная отчетная Конференция АФФА, а также заседание Исполнительного комитета Ассоциации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, в повестку Конференции включены приветственная речь президента АФФА Ровнага Абдуллаева, проверка состава участников, отчет о деятельности Исполнительного комитета, подготовленного со стороны президента Ассоциации, представление финансового отчета, а также проверки независимого аудитора и Контрольно-проверочного комитета АФФА, утверждение бюджета на следующий год, выборы на вакантные посты, слушание предложений членов АФФА и прочие вопросы.

На Конференции продут выборы на одно вакантное место в Исполнительный комитет.

Теймур Максутов

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