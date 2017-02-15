16 марта состоится очередная отчетная Конференция АФФА, а также заседание Исполнительного комитета Ассоциации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, в повестку Конференции включены приветственная речь президента АФФА Ровнага Абдуллаева, проверка состава участников, отчет о деятельности Исполнительного комитета, подготовленного со стороны президента Ассоциации, представление финансового отчета, а также проверки независимого аудитора и Контрольно-проверочного комитета АФФА, утверждение бюджета на следующий год, выборы на вакантные посты, слушание предложений членов АФФА и прочие вопросы.

На Конференции продут выборы на одно вакантное место в Исполнительный комитет.

Теймур Максутов