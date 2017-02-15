Председатель Комитет клубов АФФА Камран Гулиев в беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент 1news.az, рассказал о прошедшем заседании.

Камран Гулиев рассказал о двух самых главных проблемах азербайджанского футбола на сегодняшний день – судейские ошибки и искусственные поля.

- Тема судейских ошибок остается одной из самых актуальных. Был ли обсужден этот вопрос?

- Представители клубов высказали свое мнение. Было выражено беспокойство. Судейство не находилось на повестке дня заседания, но так или иначе этот вопрос постоянно обсуждается. Мы можем подготовить свои предложения, пригласить главу Судейского комитета, если возникнет необходимость.

- На прошлом заседании был обсужден вопрос приглашения зарубежного специалиста на пост главы Судейского комитета. Можно ли сказать, что данный вопрос уже закрыт?

- Клубы в индивидуальном порядке обратились в Судейский комитет, ПФЛ и АФФА относительно судейства, и высказали свои недовольства. На сегодняшнем заседании, никакого предложения не прозвучало. Проблема есть, мы ее не отрицаем.

- Другой важный вопрос это искусственные поля, на которых домашние матчи проводят половина клубов. Поднимали ли этот вопрос?

- Этот вопрос был обсужден на прошлом заседании Комитета клубов. На этот раз вопрос поднят не был. Я не изобрету заново велосипед, если скажу, что мы хотим, чтобы все матчи проводились на естественном газоне. Но надо понимать, что не у каждой команды есть возможности ежедневно тренироваться на поле с естественным покрытием. У «Карабаха», «Нефтчи» и «Габалы» такие возможности есть. У остальных команд нет условий и возможностей для содержания поля с естественным покрытием.

Я приведу вам два примера. Два футболиста «Сумгайыта» порвали крестообразные связки на сборах в Турции на отличных полях. Это может быть случайность, но наши футболисты привыкли к искусственным полям.

Теймур Максутов