Сегодня прошло заседание Комитета клубов АФФА.

После заседания вице-президент «Габалы» Фариз Наджафов ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

- Во время проведения заседания ваши дискуссии на повышенных тонах с представителем «Карабаха» Асифом Аскеровым были слышны даже в коридоре. Что обсуждали?

- Обсуждали прошедшие игры, спорные эпизоды. Впереди нас ждет важная игра против «Карабаха». Верю, что игра пройдет интересно, а победитель определиться именно на футбольном поле, и в противостоянии двух команд.

- Футбольную общественность интересуют важные вопросы, но в повестку дня включаются далеко не злободневные темы.

- Повестку дня формируют председатель и генеральный секретарь Комитета клубов. Также клубы могут вносить свои предложения. Это была первая встреча в этом году. Вместе с тем, считаю, что поднятые вопросы также достаточно важны.

Вопрос проведения чемпионата дублеров через день после матчей основных команд поднимался несколько лет назад, но не был принят. Сейчас мы снова подняли этот вопрос. Также мы обсудили другие вопросы, которые были подняты вне повестки.

- «Габала» поднимала вопрос плохого состояния футбольных полей, и то, что четыре команды премьер-лиги играют на искусственном поле. Был ли обсужден этот вопрос?

- В прошлом году мы поднимали этот вопрос, чтобы он был обсужден с соответствующими структурами. Я не могу их винить, если учесть положение клубов. Фактически, это дело клубов, АФФА может лишь поддержать их. Но я согласен, что поля просто в ужасающем состоянии. Я смотрел по телевизору игру «Кяпяз» - «Карабах». Это поле даже хуже поляны в каком-то высокогорном селе. Так нельзя играть в футбол.

Проведение там матчей должно быть приостановлено. Я очень уважаю гянджинских фанатов, нельзя их оставлять без футбола, но надо, чтобы и они потребовали, чтобы на арене был нормальный газон.

Мы со своей стороны можем посоветовать специалистов, посодействовать в их приезде в страну. Если нет поля, нет и футбола.

То же самое можно сказать и про поля на «АЗАЛ-Арене» и на стадионе «Зиря».

- Вместе с тем, надо отметить, что главной темой недели является игра между «Габалой» и «Карабахом». Учитывая постоянные судейские скандалы, намерены ли вы обратиться в Судейский комитет, чтобы на данную игру был приглашен арбитр из за рубежа?

- С 2010 года «Габала» числится в числе лидеров чемпионата. И с того времени я неоднократно поднимал этот вопрос. И как азербайджанцу, мне было стыдно говорить о том, чтобы были приглашены иностранные судьи. Стыдно мне из-за того, что получается, что в стране не человека, который смог бы обеспечить справедливость. Но стыдно должно быть людям, которые сформировали имидж. И мы вынуждены задуматься об этом.

Я хочу, чтобы все было справедливо. Дело не только в игре «Карабаха» и «Габалы». Ошибки начали носить систематический характер. Мы забили гол из офсайда в матче против «Нефтчи». Я не хочу этого. Такие ошибки не нужны.

Фариз Юсифов в той же игре должен был удалять с поля Руслана Абышова. Возможно, в большинстве мы бы и забили победный гол. А если бы не забили, это была бы наша проблема. Это было бы справедливо.

Возьмите игру против «Зиря». Боковой арбитр Зейнал Зейналов не в первый раз принимает корыстное решение против нас.

- Что является причиной судейских ошибок – низкий уровень, страх перед кем-то или же они носят преднамеренный характер?

- К этому вопросу невозможно найти однозначный ответ. Не знаю почему, но это происходит постоянно.

На заседании Комитета клубов я открыто сказал, что всему есть конец. Я понимаю, что некоторые клубы поддерживаются со стороны АФФА. Это само по себе не верно, но в нынешней ситуации другого варианта нет. Я обратился к руководителям клубов. Можно не говорить о справедливости, но я не пожму руку человеку, который покрывает несправедливость.

- Вам не кажется, что в вопросе судейства все надо начинать с высших инстанций. Уже сколько времени поднимается вопрос приглашения иностранного специалиста на должность главы Судейского комитета. Как вы относитесь к этой идее?

- Клубам было бы немного не правильно говорить об этом. Так как есть структура, которая назначает главу Судейского комитета. Но, могу сказать, что ситуация достигает такого уровня, что глава Судейского комитета, близкие ему люди, просто отрицают очевидные ошибки.

Пенальти в наши ворота в игре против «Карабаха» не было. И это подтвердили иностранные специалисты. Но глава Судейского комитета говорит о том, что Рагим Гасанов поступил верно.

- Идут разговоры о том, что если «Габала» не станет чемпионом, серьезно сократиться финансирование команды. Имеют ли они под собой почву?

- «Габала» - это команда, которая два года успешно представляет Азербайджан в еврокубках. Наш президент Тале Гейдаров всегда говорил, что главная цель клуба - успешно представлять страну на международной арене. Мы можем не стать чемпионами, по тем или иным причинам. Но мы стараемся достойно представлять страну. Пусть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Поэтому вопрос снижения финансирования не поднимался внутри клуба.

Теймур Максутов