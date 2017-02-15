USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Футбол Азербайджана

Чемпионат дублеров может быть перенесен на следующий день после матчей премьер-лиги 15.02.2017 16:00

Матчи дублирующих составов клубов «Топаз премьер-лиги» могут проводиться через день после игр основных команд.

Как сообщает 1news.az, данный вопрос был сегодня обсужден на заседании Комитета клубов АФФА.

Как сообщил журналистам председатель комитета Камран Гулиев, этот вопрос обсуждается уже несколько лет. «Главные тренеры и руководители клубов предлагали такой вариант. Сейчас удалось прийти к единому знаменателю. В ближайшее время мы обратимся в ПФЛ по этому поводу.

Мы изучали мировую практику. Во многих странах чемпионат дублеров проводится по иной системе. Дублирующие команды выступают во вторых лигах. И у них нет связи с матчами высшей лиги.

У нас, по регламенту, в составе каждой команды должен выступать игрок до 21 года. Главные тренера для подстраховки включают в заявку еще одного или двух таких футболистов, которые, как правило, на поле не появляются. Таким образом, эти игроки не играют даже в дубле, так как готовятся с основной командой.

Чемпионат дублирующих составов несет в себе две цели: привлечение игроков из академии, и подготовка футболистов для основной команды. Если молодой футболист сидит на скамейке в основной команде, но не играет, он мог бы принимать участие в игре через день, уже за дубль».

Теймур Максутов

171количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Фидан Халилзаде: «В моем возрасте предпочтение надо отдавать учебе и спорту» - ФОТО - ВИДЕОСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяСамый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОСексуальная блондинка-снайпер убила более 100 боевиков ИГИЛ в Сирии – ФОТОВ Азербайджане принят закон «О военном положении»В Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларовКоммунальные расходы вынужденных переселенцев будет оплачивать государствоЗия Мамедов: «Я больше не министр, теперь я обычный гражданин»«И в горе, и в радости»: Она носит на плечах того, кто когда-то носил ее на руках – ФОТОБурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля17:08 В 2016 году вклады населения в банках снизились на 24%16:59 Можно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых в Армении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты16:47 Госкомстат: Население увеличило расходы на все категории товаров, за исключением автомобильного топлива16:37 Камран Гулиев: «У остальных команд нет условий и возможностей для содержания поля с естественным покрытием»16:30 Будут оценены знания около 50 тыс. учителей16:20 Baku City Curcuit провел конференцию для азербайджанского бизнес-сегмента – ФОТО16:15 Листья как искусство, или История о том, как химик переквалифицировался в «лирика» - ФОТО - ВИДЕО16:10 Фариз Наджафов: «Я обратился к руководителям клубов. Не пожму руку человеку, который покрывает несправедливость»16:05 В 2016 году среднемесячная заработная плата увеличилась в Азербайджане почти на 7% - Госкомстат16:00 Чемпионат дублеров может быть перенесен на следующий день после матчей премьер-лиги15:55 В 2017 году Iteca Caspian проведет в Азербайджане 16 специализированных выставок15:50 Фариз Наджафов: «В матче с «Нефтчи» мы забили с офсайда, но нам такие голы не нужны»15:45 Прокурор потребовал сурового приговора для подсудимого по делу о смерти сына судьи - ФОТО15:40 Суд вынес решение в связи с предъявленным армянами обвинением в отношении Шухрата Барласа15:35 Как провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТО