Матчи дублирующих составов клубов «Топаз премьер-лиги» могут проводиться через день после игр основных команд.

Как сообщает 1news.az, данный вопрос был сегодня обсужден на заседании Комитета клубов АФФА.

Как сообщил журналистам председатель комитета Камран Гулиев, этот вопрос обсуждается уже несколько лет. «Главные тренеры и руководители клубов предлагали такой вариант. Сейчас удалось прийти к единому знаменателю. В ближайшее время мы обратимся в ПФЛ по этому поводу.

Мы изучали мировую практику. Во многих странах чемпионат дублеров проводится по иной системе. Дублирующие команды выступают во вторых лигах. И у них нет связи с матчами высшей лиги.

У нас, по регламенту, в составе каждой команды должен выступать игрок до 21 года. Главные тренера для подстраховки включают в заявку еще одного или двух таких футболистов, которые, как правило, на поле не появляются. Таким образом, эти игроки не играют даже в дубле, так как готовятся с основной командой.

Чемпионат дублирующих составов несет в себе две цели: привлечение игроков из академии, и подготовка футболистов для основной команды. Если молодой футболист сидит на скамейке в основной команде, но не играет, он мог бы принимать участие в игре через день, уже за дубль».

Теймур Максутов