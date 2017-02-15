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Футбол Азербайджана

Фариз Наджафов: «В матче с «Нефтчи» мы забили с офсайда, но нам такие голы не нужны» 15.02.2017 15:50

Вице-президент футбольного клуба «Габала» после очередного заседания Комитета Клубов в беседе с журналистами также прокомментировал судейские ошибки, которые участились в последних турах Топаз Премьер-лиги.

«В матче с «Нефтчи» мы забили гол с офсайда, - сказал он корреспонденту 1news.az. – Я это признаю. Такие голы нам не нужны. Мы не хотим, чтобы подобные ошибки повторялись. В той же встрече главный арбитр Фариз Юсифов должен был удалить Руслана Абышева, однако не показал ему вторую карточку. Возможно, будь мы в большинстве, смогли бы победить «Нефтчи» без лишних разговоров. Но давайте обсуждать не только этот эпизод, а посмотрим матч с «Зиря» в прошлом туре. Боковой арбитр матча Зейнал Зейналов уже давно относится к «Габале» предвзято. Мы не знаем, почему это так. Когда «Зиря» забила нам второй мяч, он не зафиксировал явный офсайд».

Теймур Максутов

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