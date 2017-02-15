Сегодня определились арбитры, которые будут судить матчи 16-го тура Первого дивизиона.

Как сообщает 1news.az, Рагим Гасанов будет судить матч между командами «Туран Товуз» и «Загатала». А Орхан Мамедов получил назначение на игру «Агсу» - МОИК. Обе встречи пройдут 16-го февраля.

Стоит отметить, что Рагим Гасанов является арбитром ФИФА, а Орхан Мамедов потерял этот статус в начале этого года. Оба арбитра, в основном, получают назначения на матчи Премьер-лиги, однако и Гасанов, и Мамедов запомнились грубыми ошибками в последних матчах чемпионата.

Мурад Ахундов