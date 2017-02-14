Экс-форвард «Карабаха» Рейналдо Сильва вышел на поле во втором тайме матча против «Газиантепсора», но не смог помочь команде.

Как сообщает Sportbox.az, в рамках 20 тура турецкой Суперлиги «Аданаспор» в гостях играла против «Газиантепспора», но уступила с минимальным счетом. Рейналдо появился на поле на 65 минуте при счете 0:1. Но помочь команде в матче с аутсайдером Суперлиги не удалось. После 20 туров в активе «Аданаспор» лишь 17 очков, с которыми команда располагается на 17 месте.

Теймур Максутов