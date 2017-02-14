Бывший президент клуба «Абшерон» Яшар Рустамов получил ранение после стрельбы в одном из кафе столицы Сербии Белграде.

Как сообщает Sportbox.az, вчера вечером Яшар Рустамов и бывший вратарь «Нефтчи» Владимир Мичович сидели в одном из кафе Сербии, когда у них случился спор с четырьмя незнакомцами за соседним столом.

В ходе драки один из незнакомцев достал пистолет и выстрелил в ногу Рустамова. А Владимир Мичович был избит и получил травму головы. Полиция ведет поиски преступников, которые скрылись после инцидента.

Яшар Рустамов

Мы связались с Владимиром Мичовичем, который подтвердил факт нападения. Также он сказал, что сейчас чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что Яшар Рустамов являлся президентом ныне не существующего клуба «Абшерон», который по итогам сезона 2010-2011 стал чемпионом Первого дивизиона Азербайджана и получил право выступать в Премьер-лиге, однако из-за финансовых трудностей отказался от участия.

Владимир Мичович выступал в «Нефтчи» с 2005 по 2010 год. В 2011 году он провел пару игр за «Абшерон», президентом которого и являлся Рустамов.

Мурад Ахундов