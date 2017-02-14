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Футбол Азербайджана

Уго Баргас: «Рад, что вышел на поле со скамейки, и забил победный гол» 14.02.2017 11:34

Футболисты «Нефтчи» Уго Баргас и Зденек Фолпрехт поделились своим мнением о победе над «Сумгайытом» (1:0). Именно Уго Баргас стал автором победного гола своей команды.

Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, представляет мнения футболистов.

Уго Баргас: «Из-за снега было очень тяжело играть и адаптироваться к полю. Я очень рад, что вышел на поле со скамейки, и забил победный гол. Было очень важно одержать победу с психологической точки зрения».

Зденек Фолпрехт: «После этой победы, можно говорить, что покинули полосу неудач. Теперь мы будем опасным соперником для каждого оппонента. Думаю, что у нас очень хорошая команда. Что касается соперника, то голкипер гостей показал выдающуюся игру».

Теймур Максутов

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