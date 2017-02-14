Стали известны подробности перехода форварда сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева из «Трабзонспора» в «Жилину».

Как передает Sportbox.az со ссылкой на Fanatik, турецкий клуб отдал Шейдаева в «Жилину» бесплатно, однако, если «Жилина» захочет приобрести игрока, то должна заплатить 3 миллиона евро.

Также в контракте есть пункт, что при продаже Рамиля в третий клуб до конца сезона 2018-2019, словацкий клуб получит 10% от суммы трансфера.

«Трабзонспор» заявил, что будет платить ежемесячную зарплату Шейдаева за период аренды.

Мурад Ахундов