Соперник сборной Азербайджана по футболу по отборочному раунду чемпионата мира-2018 Северная Ирландия проведет товарищескую встречу.

Как передает 1news.az со ссылкой на Irish news, 2 июня на «Виндзор Парк» ирландцы сыграют со сборной Новой Зеландии. Главный тренер Северной Ирландии Майкл О‘Нил сказал, что хотел провести товарищеский матч перед встречей с Азербайджаном: «Я хотел сыграть товарищеский матч перед встречей с Азербайджаном. У нас будет достаточное время, что подготовиться к важному выезду. Некоторым игрокам нужна практика, т.к. для многих из них сезон закончится в апреле. Матч с Новой Зеландией поможет не потерять форму и лучше подготовиться к матчу со сборной Азербайджана».

Стоит отметить, что матч Азербайджан – Северная Ирландия состоится 10-го июня.

Мурад Ахундов