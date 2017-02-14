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Футбол Азербайджана

Майкл О‘Нил: «Товарищеский матч поможет лучше подготовиться к Азербайджану» 14.02.2017 17:16

Соперник сборной Азербайджана по футболу по отборочному раунду чемпионата мира-2018 Северная Ирландия проведет товарищескую встречу.

Как передает 1news.az со ссылкой на Irish news, 2 июня на «Виндзор Парк» ирландцы сыграют со сборной Новой Зеландии. Главный тренер Северной Ирландии Майкл О‘Нил сказал, что хотел провести товарищеский матч перед встречей с Азербайджаном: «Я хотел сыграть товарищеский матч перед встречей с Азербайджаном. У нас будет достаточное время, что подготовиться к важному выезду. Некоторым игрокам нужна практика, т.к. для многих из них сезон закончится в апреле. Матч с Новой Зеландией поможет не потерять форму и лучше подготовиться к матчу со сборной Азербайджана».

Стоит отметить, что матч Азербайджан – Северная Ирландия состоится 10-го июня.

Мурад Ахундов

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