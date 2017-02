Сегодня в столице Катара – Дохе началось мероприятие под названием «FIFA Executive Football Summit».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, мероприятие проходит под руководством президента ФИФА Джанни Инфантино, а на обсуждение будут вынесены такие вопросы, как стратегия «FIFA 2.0 – The Vision for the Future», программа «Forward», а также развитие детско-юношеского футбола и прочие темы.

Участие в саммите принимают представители федераций футбола Кыргызстана, Ирака, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Йемена, Катара, Намибии, Нигерии Судана, Танзании, Уганды, Боснии и Герцеговины, Кипра, Дании, Литвы, Сербии, Швеции и Украины. От Азербайджана там также участвует заместитель генерального секретаря АФФА Сархан Гаджиев. Мероприятие завершится 15 февраля.

Теймур Максутов