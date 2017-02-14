Сегодня состоялось очередное собрание Дисциплинарного Комитета АФФА.

Как передает Sportbox.az, на заседании были приняты следующие решения:

1. В матче «Зиря» - «Габала» футболисты «Зиря» получили 4 желтых карточек. В связи с этим, клуб оштрафован на 800 манатов.

2. В матче «Зиря» - «Габала» футболист «Габалы» Расим Рамалданов был удален с поля 74-й минуте встречи. Рамалданов пропустит следующий тур. Также клуб заплатит за него 200 манатов.

3. В матче «Нефтчи» - «Сумгайыт» 4 футболиста бакинцев получили желтую карточку, а клуб оштрафован на 400 манатов.

Мурад Ахундов