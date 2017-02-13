Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев поделился мнением после победы над «Сумгайытом» (1:0) в рамках 18-го тура Топаз Премьер-лиги.

Обе команды сегодня показали красивый футбол, - передает 1news.az слова Абдуллаева. - Соперник очень хотел победить. Забить больше голов не позволило личное мастерство Фархада Велиева. Главное, что мы смогли добыть 3 важных очка. Погодные условия также не позволяли играть в привычный футбол. Но мы должны оправдываться. Я же не должен был везти своих игроков в Антарктиду, чтобы подготовиться?»

Также Абдуллаев отметил игру новичков своей команды: «У нас два игрока, которые выступают в «Нефтчи» на правах аренды - Фолпрехт и Дрекса. У второго есть контракт на 1 год, а Фолпрехта взяли до мая. Но, в его контракте есть пункт выкупа. Если он дальше себя покажет, то может остаться. Что касается Бобана Байковича, то из-за лимита на легионеров мы вынуждены выпустить Максима Вайло. Некоторые местные футболисты находятся не в оптимальный форме. Но, вполне возможно, что на следубщей игре выйдет Байкович».

Мурад Ахундов