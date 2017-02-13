Главный тренер «Сумгайыта» Самир Аббасов прокомментировал поражение от «Нефтчи» (0:1) в рамках 18-го тура Топаз Премьер-лиги.

«В футболе и не такое бывает, - передает 1news.az слова наставника. - У нас была длинная беспроигрышная серия, которая прервалась сегодня. Но мы не будем делать из этого катастрофу. Впереди нас ждет более важный домашний матч с АЗАЛ. Будем настраивать игроков на победу, потому что от этого много чего зависит. Если честно, погода была не самой лучшей для футбола. Но мы боролись до конца. В какой-то степени, «Нефтчи» больше заслужили победу. Они пошли на ва-банк и победили».

Аббасов также коснулся планов на следующий сезон: «Мы пока не построили планов на следующий сезон. Мы живем сегодняшним днем. В азербайджанском футболе сложно что-то предсказывать. Случиться может все, что угодно».

Также тренер «Сумгайыта» прокомментировал эпизод, когда у него случилась словесная перепалка с фанатами: «Обидно, когда ты строишь боеспособную команду, а какие-то фанаты тебя ругают. Я хочу сказать, что если они болеьщики «Сумгайыта», то мы не хотим видеть их в нашем городе. Может быть, что это родственники наших бывших футболистов. Хочу им сказать, что такие провокации нас делают сильнее. Хуже будет только им самим».

Мурад Ахундов