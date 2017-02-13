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Футбол Азербайджана

«Интер» одержал тяжелую победу над АЗАЛ - ВИДЕО 13.02.2017 17:08

Гол Низами Гаджиева на 82 минуте матча стал победным для «Интера».

Как сообщает Sportbox.az, в рамках 18 тура «Топаз премьер-лиги» подопечные Заура Сванадзе гостили у АЗАЛ. 

Несмотря на то, что «Интер» владел преимуществом на протяжении всего матча, забить победный гол удалось лишь в концовке встречи. Низами Гаджиеву удался удар с линии штрафной. В итоге, «Интер» одержал важную для себя победу.

На игру команды вышли в следующих составах:

АЗАЛ: Агиль Мамедов, Турал Гумбатов, Камиль Гусейнов, Руслан Амирджанов, Эмин Джафаргулиев (к), Камал Мирзоев, Ильгар Алекперов, Садио Тоункара, Рашад Абдуллаев, Аркадий Галперин, Роял Наджафов.

«Интер»: Салахат Агаев, Зураб Хизанашвили, Денис Сильва, Адриан Скарлатаке, Славик Алхасов, Илькин Гыртымов, Эльнур Абдуллаев, Фуад Байрамов, Мирсахиб Аббасов, Низами Гаджиев (к), Рауф Алиев.

Теймур Максутов

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