Гол Низами Гаджиева на 82 минуте матча стал победным для «Интера».

Как сообщает Sportbox.az, в рамках 18 тура «Топаз премьер-лиги» подопечные Заура Сванадзе гостили у АЗАЛ.

Несмотря на то, что «Интер» владел преимуществом на протяжении всего матча, забить победный гол удалось лишь в концовке встречи. Низами Гаджиеву удался удар с линии штрафной. В итоге, «Интер» одержал важную для себя победу.

На игру команды вышли в следующих составах:

АЗАЛ: Агиль Мамедов, Турал Гумбатов, Камиль Гусейнов, Руслан Амирджанов, Эмин Джафаргулиев (к), Камал Мирзоев, Ильгар Алекперов, Садио Тоункара, Рашад Абдуллаев, Аркадий Галперин, Роял Наджафов.

«Интер»: Салахат Агаев, Зураб Хизанашвили, Денис Сильва, Адриан Скарлатаке, Славик Алхасов, Илькин Гыртымов, Эльнур Абдуллаев, Фуад Байрамов, Мирсахиб Аббасов, Низами Гаджиев (к), Рауф Алиев.

Теймур Максутов