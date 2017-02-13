Бывший футболист «Нефтчи» Ванче Шиков нашел себе новую команду.

Как передает Sportbox.az, Шиков продолжит карьеру у себя на родине. Защитник подписал контракт с македонским «Работнички».

«Я выбрал лучшее решение на данный момент, - сказал Шиков после подписания контракта». – У меня было несколько предложений из Казахстана, однако я отказался из-за неприятной истории в Азербайджане».

Стоит отметить, что Шиков перешел в «Нефтчи» в начале сезона, но был отстранен из клуба в декабре прошлого года. В составе бакинцев он вышел на поле в 9 матчах.

Мурад Ахундов