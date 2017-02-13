Футболист ЦСКА (София) и сборной Болгарии по футболу Станислав Манолев был близок к переходу в азербайджанский клуб.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на Блиц, 31-летний крайний защитник готов был перейти в один из клубов Азербайджана этой зимой, однако получил травму и выбыл из строя. «Азербайджанцы знали про карьеру Манолева, но хотели видеть его на деле» – сообщили знакомые футболиста.

Стоит отметить, что за свою карьеру Манолев играл в таких командах, как «ПСВ Эйндховен», «Фулхем», «Динамо», «Кубань» и др. Также в активе у футболиста 45 матчей за сборную Болгарии.

Мурад Ахундов