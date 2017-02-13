Стала известна программа сборной Германии по футболу, которая встретится с Азербайджаном 26 марта в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2018.

Как сообщает Sportbox.az, «бундестим» отправится с Баку в 14:35 по местному времени прямым чартерным рейсом из Дюссельдорфа. На следующий день сборная Германии проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

После матча команда Йоахима Лева отправится в аэропорт и в 02:20 вылетит во Франкфурт.

Стоит отметить, что матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта на стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи запланировано на 20:00.

Мурад Ахундов