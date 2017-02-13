В турецкой Суперлиге состоялись матчи 20-го тура.

Как сообщает Sportbox.az, команда форварда сборной Азербайджана Дениза Йылмаза «Бурсаспор» в домашнем матче сыграла вничью с одним из титулованных команд Турции «Фенербахче». Йылмаз вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Сегодня же известный турецкий журналист Угур Мелеке в своей колонке раскритиковал Федерацию Футбола Турции из-за Дениза Йылмаза: «Я всегда поддерживаю, когда разрешают некоторым футболистам выступать за Азербайджан. Но как можно было отпустить Йылмаза?! Сколько форвардов в стране такого качества, как он? На данный момент Дениз лучший после Дженка Тосуна и Бурака Йылмаза».

Мурад Ахундов