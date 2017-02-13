Новичок «Нефтчи» Даниэль Сеговия поделился мнением перед предстоящим матчем с «Сумгайытом».

После победы над «Интером» в команде появилась самоуверенность, - передает Sportbox.az со ссылкой на Neftçi TV слова футболиста. – В матче «Сумгайытом» это нам очень поможет. Мы подготовились к этой встрече очень хорошо. Нужно быть агрессивным и побеждать. Болельщики должны поддерживать команду, которая бьется до конца и показывает себя с лучшей стороны. Мы же, в свою очередь, должны выложиться не на 100 процентов, а на 200».

Мурад Ахундов