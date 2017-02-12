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Футбол Азербайджана

Рамиль Шейдаев: «Для меня это хорошая возможность иметь постоянную игровую практику» 12.02.2017 11:48

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев вчера подписал полуторагодичное соглашение со словацкой «Жилиной».

Как сообщает Sportbox.az, 20-летний форвард, который будет выступать в «Жилине» на правах аренды, высказался о переходе в новый клуб.   

«Рад переходу. Для меня это хорошая возможность иметь постоянную игровую практику и помогать команде. Я общался с Дюрицей и Беро, и они сказали, что «Жилина» считается в Словакии большим клубом. В этом сезоне «Жилина» уже забила много голов, для форварда это хорошо.

Надеюсь, вместе продолжим побеждать, выйдем в еврокубки и пройдем там как можно дальше. Жду с нетерпением первого матча за «Жилину», – сказал Шейдаев. 

Теймур Максутов

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