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Футбол Азербайджана

«Габала» теряет очки в матче с «Зиря» 12.02.2017 18:56

«Габала» в матче 18 тура «Топаз премеьр-лиги» в гостях не смог обыграть «Зиря».

Как сообщает Sportbox.az, игра завершилась вничью. На гол Даниэля Суботича «Зиря» ответила точным выстрелом Виктора Ибекои. А на 75-ой минуте Расим Рамалданов получил вторую желтую и был удален с поля. На 88-ой минуте Филип Озобич забил второй гол но на самой последней минуте добавленного времени Ричард Гадзе добыл одно очко для хозяев поля. 

На игру команды вышли в следующих составах:

«Зире»: Анар Назиров, Йован Крнета, Адиль Нагиев, Садиг Гулиев, Аким Латифу, Тамкин Халилзаде, Вугар Мустафаев, Виктор Ибекои, Бен Сангар, Эльвин Мамедов (к), Ричард Гадзе.

«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Расим Рамалданов, Ника Квеквескири, Сергей Зенев, Джавид Гусейнов (к), Руслан Гурбанов, Филип Озобич, Даниэль Суботич, Урфан Аббасов, Теллур Муталлимов.

Теймур Максутов

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