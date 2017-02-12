Агдамский «Карабах» в первом матче 18 тура «Топаз премьер-лиги» в гостях обыграл «Кяпяз».

Как сообщает Sportbox.az, единственный гол в игре забил молодой форвард агдамцев Махир Мадатов. Футболист точно пробил головой после мягкого паса Ильгара Гурбанова с фланга. Больше голов в игре забито не было.

«Карабах» одержал очередную победу, в то время как «Кяпяз» проигрывает третий матч кряду после зимнего перерыва.

На игру команды вышли в следующих составах:

«Кяпаз»: Давуд Керими, Новруз Мамедов, Шахрияр Рагимов, Шахрияр Алиев, Азад Керимов, Керим Диниев, Турал Ахундов (к), Ниджат Гурбанов, Дарио Жуниор, Орхан Алиев, Жюльен Эба.

«Карабах»: Ибрахим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев (к), Мичел Мадера, Муарем Муарем, Махир Мадатов, Ильгар Гурбанов, Ричард Алмейда, Афран Исмайлов, Анси Аголи, Бадави Гусейнов.

Теймур Максутов