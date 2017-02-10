Сделав дубль в матче против АЗАЛ, полузащитник «Габалы» Филип Озобич вышел на первое место в гонке бомбардиров. На счету хорвата 9 голов.

Как сообщает Sportbox.az, в интервью сайту клуба Филип Озобич рассказал о победе над АЗАЛ.

«Легкой игры не бывает. Игра против АЗАЛ не исключение. Как и во всех матчах, была сложная и напряженная игра. Несмотря на то, что наш соперник располагается на последнем месте, они показали достаточно неплохой футбол. Мы создали много моментов еще до забитого гола. Не хватало немного удачи. В нашем составе много квалифицированных футболистов. Это сказало свое слово, и мы забили два гола.

То, что я забил два гола не настолько важно, сколько наша победа. Я бы пока не хотел говорить о чемпионстве, и гонке бомбардиров. Мы сконцентрированы на ближайших матчах, и думаем только о них».

Теймур Максутов