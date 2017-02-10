Футболисты «Нефтчи» - авторы голов в ворота «Интера» Даниэль Сеговиа, Намик Алескеров и Игнасио Эррера, поделились своим мнением о победе команды (3:1).

Как сообщает Sportbox.az, футболисты выразили удовлетворение от первой победы.

Даниэль Сеговиа: «Интер» - сильный соперник, но кроме победы нас ничего не устроило бы. Этот матч остался в прошлом, теперь надо думать о будущих играх. Думаю, что «Нефтчи» будет с каждым матчем прибавлять».

Намик Алескеров: «Был тяжелый матч. После двух предыдущих игр, сегодня мы должны были победить. Я очень рад победе, а также своему первому голу в «Нефтчи».

Игнасио Эррера: «Хотя игра и прошла тяжело, мы одержали красивую победу. С нетерпением жду следующего матча. Поскольку этот матч будет на «Баксель Арене». Надеюсь, что болельщики поддержат нас в домашней игре».

Теймур Максутов