Экс-полузащитник бакинского «Интера» Ион Тестимицану дал большое интервью «Молдавскому футболу».

Как сообщает Sportbox.az, футболист вспомнил и об этапе карьеры в Азербайджане, обвинив руководство в сдаче чемпионата.

- Вам было уже 34 года, когда вас позвали в "Интер" из Азербайджана?

- Им нужны были опытные футболисты. А Кучук категорически не хотел отпускать меня. В тот момент "Шериф" играл в отборочных матчах Лиги Чемпионов, и клуб рассчитывал на меня. В Азербайджане мне предложили очень высокую по тем временам зарплату, и, естественно, я хотел поехать туда и заработать эти деньги. Будучи обиженным, Кучук оставил меня на скамейке запасных на ответный матч Лиги Чемпионов против казахстанского "Актобе". Тогда "Шериф" выиграл 4:0: забил его сын Алексей Кучук, а также Александр Ерохин - то есть, отличилась молодежь. Сразу после матча я подошел к Кучуку, поздравил и сказал: "Видите, вы и без меня можете выигрывать". Он был очень довольным и счастливым, я поймал его в хорошем настроении: "Уходи, куда хочешь".

- Вы были близки к тому, чтобы завоевать чемпионство с "Интером", но вас остановил "Бакы" - команда Савинова и Борца.

- Практически на протяжении всего чемпионата мы шли тогда на первом месте. У нас было на одно или два очка больше, чем у "Бакы". В том году мы обыграли их в первом матче 3:1, а во втором круге минимально уступили – 0:1, но я тогда уже не играл. Коллектив у нас был очень хороший, и мы добрались до финала Кубка Азербайджана. Когда я приехал в команду, я сказал: "Я хочу стать чемпионом Азербайджана и хочу исполнить эту мечту". Позже случилось так, что на последние четыре матча меня, Олега Шишкина и Валентина Белькевича, пришедшего из киевского "Динамо", царствие ему небесное, - тех, которые тянули команду на протяжении всего сезона - не включали в заявки на матчи. Без объяснения причин. Насколько я понял, у руководства были долги, и оно просто-напросто сдало чемпионат. Я был возмущен, и даже пошел к спортивному директору. Тогда я попросил рассчитаться со мной по контракту, после чего поехал домой. Мне отправили по почте серебряную медаль. Однако в душе я считаю себя чемпионом Азербайджана. Финал Кубка я смотрел по телевизору и смеялся, так как Кубок они тоже сдали. Олег Шишкин позвонил мне после матча и возмущался: "Ваня, какой позор!".

Подготовил Теймур Максутов