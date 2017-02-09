Болгарский нападающий Валерий Божинов, который был близок к переходу в «Габалу» этой зимой, продолжит карьеру в греческом «Панетоликосе».

Как передает Sportbox.az, бывший форвард «Ювентуса» и «Манчестер Сити» был близок к переходу в азербайджанский клуб это зимой, однако нынешний клуб Божинова «Партизан» отказался отпустить футболиста бесплатно. Несмотря на то, что у сербского клуба есть задолженность перед футболистом, «Партизан» надеялся заработать на трансфере Божинова. Сегодня же местная пресса сообщила о том, что греческий «Панетоликос» согласовал трансфер 30-летнего форварда.

Мурад Ахундов