Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» хочет подписать норвежского форварда Мухаммеда Кейта.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на Metro.us, футболист должен был пополнить ряды американской команды «Миннесота Юнайтед», но получил более выгодное предложение от «Карабаха» и отказался ехать в США.

26-летний Кейта вингер родился в Гамбии, однако является гражданином Норвегии. Профессиональную карьеру начал в команде «Стрёмсгодсет». В 2014 году перешел в польский «Лех», но не смог закрепиться в команде и был отдан в аренду в норвежский «Стабек».

Отметим, что футболист также имеет опыт выступления за молодежную сборную Норвегии.

Мурад Ахундов