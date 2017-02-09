Защитник «Нефтчи» Павел Дрекса, который присоединился к команде этой зимой, поделился мнением перед предстоящей встречей с «Интером».

«Матч с «Интером» очень важен для нас, - передает Sportbox.az со ссылкой на Neftçi TV слова футболиста. – Мы обязаны взять 3 очка. Надеюсь, что сможем это сделать. Верю, что показав хорошую игру, мы порадуем своих болельщиков. Я уже адаптировался к «Нефтчи». Это хорошо не только для меня, но и для моих товарищей по команде. В таком случае, мы можем показать более качественный футбол».

Мурад Ахундов