Главный тренер «Интера» Заур Сванадзе после поражения команды от «Нефтчи» (1:3) прокомментировал игру команды.

Как сообщает Sportbox.az, наставник «Интера» отметил, что остался не доволен игрой обороны.

«У нас словно какой-то комплекс перед «Нефтчи», - говорит Заур Сванадзе, - Мы проиграли им уже вторую игру. Играли очень плохо в обороне. Я еще не видел такой плохой игры нашей защиты. Надеюсь, что в дальнейшем сыграем лучше. У нас были моменты при счете 1:2, но мы их не реализовали. Что можно поделать, не получилось. Нам надо сделать выводы и готовится к следующим матчам.

У нас не так много опорных полузащитников. И отсутствие Эльнура Абдуллаева сказывается. После ухода Руслана Абышова у нас, практически, не осталось опорников».

Теймур Максутов