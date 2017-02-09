Главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев после победы над «Интером» (3:1) прокомментировал игру команды.

Как сообщает Sportbox.az, наставник «нефтяников» отметил, что остался доволен игрой команды.

«Эти три очка нам были очень нужны, - начал разговор Эльхан Абдуллаев, - Мы проиграли две игры после Нового года. Это очень важная победа. Несмотря на то, что мы забили два быстрых гола, у нас возникли проблемы, так как пропустили мяч. Во второй половине встречи же мы играли очень хорошо, превосходили соперника. Хорошо, что новый форвард Сеговиа забил гол. Думаю, в будущих играх новички проявят себя еще больше.

Не хотелось бы акцентировать внимание на ошибке Максима Вайло. Понятно, что Байкович более опытный голкипер, но у нас травмированы местные игроки. Также пропускал игру Руслан Абышов. Поэтому мы поставили в ворота Вайло. Однако, это не значит, что он не будет стоять в рамках в следующих матчах».

Эльхан Абдуллаев также не стал оценивать шансы команды на четвертое место. «Я говорил ребятам до перерыва, что когда-нибудь нам понадобятся те очки, которые мы потеряли. Мне сложно сказать, как будут играть соперники. Нам надо думать о своей игре. Набирать очки в каждом матче. Естественно, это еще не тот «Нефтчи», который я хочу видеть. Нам надо много работать над собой».

«Нефтчи» полностью изменился, играет совсем другой футбол, - говорит Эльхан Абдуллаев, - Футболисты поверили в себя, с уверенностью идут вперед. Я верю, что с этой командой мы можем много добиться. Если бы мы с начала сезона играли с таким составом, то находились бы на другом месте».

Теймур Максутов