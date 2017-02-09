Сегодня в рамках 17 тура «Топаз премьер-лиги» «Интер» на своем поле принимал «Нефтчи».

Как сообщает Sportbox.az, игра завершилась победой гостей (1:3).

Первый тайм завершился 1:2 в пользу «Нефтчи». Сначала первый гол за свой новый клуб забил Даниэль Сеговиа. Спустя 4 минуты Намик Алескеров удвоил преимущество гостей. На 35 минуте Рауф Алиев после выхода один на один в буквальном смысле катнул мяч голкиперу «Нефтчи» Максиму Вайло, но молодой кипер ошибся.

Во второй половине встречи «Нефтчи» смог снова забить и создать преимущество в два гола. Отличился Игнасио Эррера. После этого «Нефтчи» больше стал действовать на контратаках, «Интер» же так и не смог создать ничего по-настоящему опасного. В итоге игра завершилась победой гостей. «Нефтчи» одерживает первую победу после зимнего перерыва.

На игру команды вышли в следующих составах:

«Интер»: Салахат Агаев, Денис Сильва, Зураб Хизанишвили, Тарлан Гулиев, Илькин Гыртымов, Адриан Скарлатаке, Фуад Байрамов, Славик Алхасов, Низами Гаджиев, Рардис Азад, Рауф Алиев.

«Нефтчи»: Максим Вайло, Магсад Исаев, Кирил Петров, Павел Дрекса, Георгий Наваловски, Зденек Фолпрехт, Тарзин Джахангиров, Рахман Гаджиев, Намик Алескеров, Игнасио Эррера, Даниэль Сеговиа

Теймур Максутов